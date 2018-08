Vista Group International ("Vista Group", NZX und ASX: VGL) hat eine verlängerte und erweiterte Vereinbarung mit der Cineworld Group plc ("Cineworld") unterzeichnet, die nach der Übernahme der in den USA basierten Regal Entertainment Group ("Regal") im März 2018 in Höhe von 2,4 Mrd. Pfund zur weltweit zweitgrößten Filmtheaterkette geworden ist.

Die neue Vereinbarung führt die Beziehungen in den bestehenden Cineworld-Gebieten Großbritannien, Irland und den USA, in denen Vista lizenziert und installiert ist, weiter fort und verlängert die Laufzeit um 5 Jahre.

Jetzt sind eine größere Auswahl an Produkten der Vista Entertainment Solutions ("Vista Cinema") sowie Lösungen der Vista Group-Unternehmen Movio, Numero und movieXchange Showtimes enthalten, die das Portfolio der ergänzenden Vista Group Produkte innerhalb des Cineworld Super-Circuit erweitern.

Kimbal Riley, Chief Executive Officer der Vista Group, ist natürlich über die Fortsetzung der langjährigen Beziehungen mit der Cineworld Group erfreut. "Vista Group hat eine einzigartige und überzeugende Angebotspalette für Global Super-Circuits und wir freuen uns, dass Cineworld unsere Beziehungen verlängert und um neue und aufregende Vista-Produkte erweitert hat. Das ist ein Beweis für unser Produkt, für unsere Mitarbeiter und für das Vertrauen, das wir mit Cineworld über einen langen Zeitraum aufgebaut haben. All dies bildet die Basis für den neuen Vertrag", meinte Riley.

"Cineworld ist ein renommierter globaler Innovator im Bereich Filmtheater, und Vista Group und Cineworld werden weiterhin gemeinsam an einer Reihe von Initiativen zur Unterstützung und zur Verbesserung von Innovation arbeiten."

Israel Greidinger, stellvertretender CEO von Cineworld, bemerkte: "Wir blicken auf langjährige Beziehungen mit der Vista Group zurück; ihre Produkte und unser kooperatives Engagement haben zu herausragenden Innovationen geführt und unser globales Geschäft hervorragend unterstützt. Darauf werden wir mit dieser neuen Vereinbarung in der Zukunft aufbauen."

Über die Vista Group:

Vista Group International ("Vista Group") ist eine Aktiengesellschaft, die Mitte der 90er Jahre in Neuseeland gegründet wurde und seit 2014 sowohl an der neuseeländischen als auch an der australischen Börse notiert ist (NZX und ASX: VGL). Die Gruppe bietet Software und zusätzliche Technologielösungen für die gesamte Filmindustrie weltweit an. Die Kinomanagementsoftware wird von dem Gründungsunternehmen Vista Entertainment Solutions ("Vista Cinema"), dem Kerngeschäftsfeld des Konzerns, bereitgestellt. Movio (maßgeblich für Kinobesucherdatenanalyse), Veezi (SaaS-Software auf Cloud-Basis für den Independent-Kino-Markt), movieXchange (Verbindung der Filmindustrie zur Vereinfachung der Bereitstellung von Filmmedien für die Werbung und Vereinfachung des Verkaufs von Kinokarten), Maccs (Filmverleihsoftware), Numero (Kassensoftware für Filmverleih und Kinos), Cinema Intelligence (Business-Intelligence-Lösungen), Powster (Kreativstudio und Vermarktungsplattform für Filmgesellschaften) und Flicks (das Portal mit Filminformationen für Kinobesucher) bieten eine innovative Palette an sich ergänzender Produkte für weitere Sektoren der Filmbranche von der Produktion über den Verleih und die Kinovorführung bis hin zum Erlebnis für Kinobesucher.

Vista Group hat Niederlassungen in Neuseeland (Hauptverwaltung in Auckland), Sydney, Kapstadt, London, den Niederlanden, Rumänien, Shanghai, Peking, Los Angeles und Mexiko City.

Website: www.vistagroup.co

LinkedIn: www.linkedin.com/company/vista-group-limited

Quelle: Vista Group International Ltd, Auckland, Neuseeland

Über die Cineworld Group:

Cineworld Group plc wurde 1995 gegründet und zählt heute zu den führenden Kinobetreibern in Europa. Das Unternehmen war ursprünglich eine private Gesellschaft; es wurde im Mai 2006 als Aktiengesellschaft wieder zugelassen und im Mai 2007 an der Londoner Börse notiert. Derzeit ist Cineworld Group plc das einzige börsennotierte britische Kinounternehmen.

Cineworld ist eine internationale Filmtheaterkette, die in zehn verschiedenen Regionen mit 792 Standorten und 9.542 Leinwänden* operiert.

* Stand 30. Juni 2018.

Website: www.cineworldplc.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180824005255/de/

Contacts:

Medienkontakte:

Maggie Begley Communications, Los Angeles

Maggie Begley, +1 310 749 3055

maggie@mbcprinc.com

oder

Vista Group, Auckland, Neuseeland

Christine Fenby, +64 21 727 006

christine.fenby@vista.co