Die Käufer tun bei der Aktie von SpeakEasy Cannabis Club derzeit alles dafür, die Marke von 0,30 Euro zu halten. In den letzten Tagen sank das Papier des Öfteren auf dieses Niveau, bisher kam es aber noch zu keinen weiteren Verlusten. Kurz vor Handelsschluss am Donnerstag waren sogar Zugewinne im zweistelligen Prozentbereich zu beobachten. Lange halten konnten die sich aber nicht, am Freitagmorgen ging es bereits in gleicher Höhe wieder in Richtung Kurskeller. Freuen können sich über die Situation ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...