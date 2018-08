Im morgendlichen Handel am Freitag zeigte sich die Aktie von Geely mit Verlusten in Höhe von 1,6 Prozent eher schwach, auch wenn die Zugewinne der letzten Tage noch längst nicht wieder eingebüßt wurden. Bei den Analysten genießt das chinesische Unternehmen aber weiterhin einen relativ guten Stand. In einer aktuellen Analyse empfiehlt etwa die UBS das Papier klar zum Kauf. Der Wachstumsausblick fällt nach Vorlage der Halbjahreszahlen insgesamt gut aus, so Analyst Paul Gong. Zwar wurde das Kursziel ... (Robert Sasse)

