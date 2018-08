In der laufenden Woche machte die Aktie von Marapharm Ventures gleich mehrfach Hoffnung auf ein Ende des Abwärtstrends. Zuletzt konnte das Papier sich am Donnerstag kurz vor Handelsschluss nochmal deutlich auf 0,16 Euro verbessern. Erneut waren die Zugewinne aber nur von kurzer Dauer, denn schon am Freitagmorgen ging es wieder mit knapp 9 Prozent ins Minus und damit auf einen Kurs von 0,14 Euro. Mittelfristig besteht damit wenigstens noch die Chance auf eine Seitwärtsbewegung. Auf ihrem jetzigen ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...