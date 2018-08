Nach den letzten Entwicklungen dürften viele die Aktie von Tele Columbus schon längst abgeschrieben haben. Es gibt zu dem Unternehmen aber nicht nur negative Stimmen. Die Bank Hauck & Aufhäuser spricht in einer aktuellen Analyse positiv über das Papier und vergibt sogar eine Kaufempfehlung sowie ein Kursziel von 5,20 Euro. Zwar dürfte das Management die Erwartungen hinsichtlich Wachstum und Margenerwartungen dämpfen, dies sei in den jetzigen Kurs aber bereits voll eingepreist, so Analyst Simon ... (Robert Sasse)

