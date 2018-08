Bei Altiplano Metals scheinen aktuell die Bären noch immer am längeren Hebel zu sitzen. Zwar konnte die Aktie sich in den letzten Tagen zeitweise über 0,20 Euro verbessern, lange hielt diese Entwicklung aber nicht an. Mit Verlusten in Höhe von 11,5 Prozent am Freitagmorgen sinkt das Papier wieder unter die sowohl charttechnisch als auch psychologisch wichtige Marke. Aktuell werden die Anteile zu je 0,18 Euro gehandelt, was mit den niedrigsten Stand des laufenden Jahres markiert. Auf eine echte ... (Robert Sasse)

