Bei der Aktie von European Lithium mehrten sich in den letzten Tagen und Wochen die Anzeichen, dass wir hier schon bald einen Kursrutsch zu sehen bekommen könnten. Kurzzeitig rutschte das Papier in der laufenden Woche unter die Marke von 0,10 Euro. Die hat nicht nur psychologisch einen hohen Stellenwert, sondern markiert auch so etwas wie den letzten nennenswerten Widerstand. Unter diese Linie könnte es sehr schnell sehr weit gen Süden gehen. Derzeit wehren sich die Käufer noch erfolgreich gegen ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...