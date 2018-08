Im Falle von Global Blockchain Technologies sind sich weder Analysten noch Anleger vollends einig. Es gibt Stimmen, die hier von einem "Gamechanger" reden und fulminante Kurssteigerungen in der Zukunft erwarten. Andere warnen vor fehlender Substanz und einem möglichen Totalverlust. Diese komplett gegensätzlichen Ansätze dürften derzeit auch mit ein Grund für die enormen Kursschwankungen sein. Am Donnerstag noch bewegte sich die Aktie deutlich Richtung Süden, nur um dann am Donnerstagmorgen mit ... (Robert Sasse)

