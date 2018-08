Kaffee - Lieblingsgetränk der Deutschen

Kaffee, das heimliche Lieblingsgetränk der Deutschen. Mit rund 160 Litern Kaffeekonsum pro Kopf im Jahr trinken die Deutschen mehr Kaffee als Bier und Mineralwasser. Konsumiert wird alles, vom Convenience-Filter-Kaffee, über Kaffee in Lifestyle-Pads und -Kapseln, bis hin zur teuren, frisch eingetüteten Bohne von exklusiven kleinen Röstereien. Wir konzentrieren uns hier aber auf die Kaffee-Kunst und die Ursprünge der italienischen Kaffee-Kultur.

Die Bohne. Die Kaffeebohne wächst nicht als Bohne, sondern als Frucht der Kaffeepflanze, der sogenannten Kaffeekirsche. Diese ist anfangs grün und färbt sich während der Reifung dann über gelb nach rot. In den Kaffeekirschen liegen zwei Samen, die uns bekannten Kaffeebohnen, die für die Kaffeeproduktion geerntet und in aufwändigen Verfahren weiterverarbeitet werden.

Arabica oder Robusta. Die beiden wirtschaftlich bedeutendsten und meist exportierten Kaffee-Sorten sind Arabica und Robusta. Deren Früchte wachsen auf den Bäumen Coffea arabica und Coffea canephora. Die wichtigste Kaffeesorte ist Arabica, mit einem Anteil von rund 60 Prozent am Welthandel. Sie wächst unter anderem im Hochland von Brasilien, Kolumbien und Kenia. Robusta, die rund ein Drittel des Welthandels abdeckt, ist ertragreicher und widerstandsfähiger und wächst zum Beispiel in Vietnam, in Gebieten bis zu 600 Metern Höhe.

Wodurch unterscheiden sich nun diese beiden wichtigsten Sorten? Zum einen im Aussehen. Die Arabica-Bohne ist von der Form eher oval, mit einem geschwungenen Einschnitt und die Robusta-Bohne besitzt eine runde Form mit einer breiten, geraden Einkerbung durch die Bohne. Aber ein viel wichtigeres Unterscheidungsmerkmal ist natürlich der Geschmack: Arabica schmeckt durch den geringen Säuregehalt weniger bitter als Robusta und ist besser verträglich. Die Bohnen haben einen feinen, leicht fruchtigen Geschmack und der stark duftende Kaffee bildet eine schöne hellbraune Crema. Robusta ist leicht bitter, die Bohnen weniger ölig und der Koffeingehalt fast doppelt so hoch, was sich in einem holzigen Geschmack mit schwerem Körper äußert. Er ist besonders beliebt bei den italienischen Espresso-Röstern und bildet mit 20 bis 30 Prozent Anteil die Aromabasis des Kaffees.

Bildquelle: Pixabay / PhotoMIX-Company

Der Blend macht's: Meist werden verschiedene Bohnenarten aus unterschiedlichen Anbaugebieten gemischt, um ein optimales Aroma zu erzeugen. Ein Blend kann aus mehr als acht verschiedenen Anbaugebieten bestehen, die alle ihre eigenen Aromen haben. Dadurch trennt sich die Spreu vom Weizen: Welchem Hersteller gelingt es, die perfekte Bohnenqualität mit dem perfekten Röstverfahren zu der perfekten Mischung zu kombinieren und dadurch den leidenschaftlichen Kaffee-Fan zu überzeugen?

