Martin Dulig (SPD) gibt dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) eine Teilschuld an der Verharmlosung rechter Tendenzen.

Die Festsetzung eines ZDF-Filmteams am Rande einer Pegida-Demonstration in Dresden belastet die schwarz-rote Koalition in Sachsen. Der SPD-Landeschef und Vize-Ministerpräsident Martin Dulig forderte am Freitag Konsequenzen und griff Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) frontal an.

Der christdemokratische Koalitionspartner trage die Mitschuld an einer jahrelangen "Verharmlosung von bestimmten rechten Tendenzen in Sachsen", sagte Dulig der ARD. Nun sei man mit den Folgen konfrontiert: "Wir haben ein Problem in Sachsen."

Dulig griff Kretschmer direkt an, der der Polizei bescheinigt hatte, seriös gehandelt zu haben. "Ich habe mich (...) sehr geärgert", sagte Dulig. Nun sei eine Versachlichung der Debatte nötig. Man dürfe nicht das ganze Land Sachsen für die Vorgänge in Haftung nehmen.

