Die Deutsche Bank will mobilen Zahlungsdienstleistern in Zukunft die Stirn bieten. In den USA hat sich das Kreditinstitut deshalb laut einem Konzernsprecher an dem Fintech Modo Payments beteiligt, wobei auch eine Partnerschaft vereinbart wurde. Mit einem niedrigen zweistelligen Millionenbetrag hat sich die Deutsche Bank einen Anteil von knapp zehn Prozent gesichert, hieß es aus...

