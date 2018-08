Unterföhring (ots) - - "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD



- Die weiteren Gäste sind Rafael Buschmann und Carli Underberg



- "Sky90" am Sonntagabend außerdem mit Johannes B. Kerner und Kai Traemann



In der neuen Saison gehört der Sonntag bei Sky neben den Live-Übertragungen der Bundesliga und 2. Bundesliga den Fußball-Talks. "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" meldet sich immer vormittags um 10.45 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD, "Sky90" kehrt zurück auf den Sonntagabend und beginnt künftig immer um 19.55 Uhr direkt im Anschluss an das späte Sonntagsspiel der Bundesliga.



An diesem Sonntag begrüßt Jörg Wontorra Marco Bode, Aufsichtsratsvorsitzender des SV Werder Bremen, der während seiner aktiven Spielerkarriere in 13 Profijahren ausschließlich für den SV Werder Bremen auflief und seit 2014 die führende Position bei Werder innehat. Er wird sich unter anderem zu den Zielen und Ambitionen seines Vereins, der gegen Hannover 96 tags zuvor die neue Saison eröffnet, äußern.



Die weiteren Gäste sind Rafael Buschmann vom Spiegel, Carli Underberg, stellvertretender Sportchef bei Bild, sowie Sky Experte Lothar Matthäus, der sein Debüt als fester Experte bei "Wontorra - der o2 Fußßball-Talk" feiert und sich in dieser Rolle künftig mit Jan Aage Fjörtoft abwechseln wird.



"Wontorra - der Fußball Talk" wird am Sonntag ab 10.45 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport News HD, im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App sowie per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE ausgestrahlt.



"Sky90" am Sonntagabend mit Manuel Baum und Didi Hamann



Direkt nach Abpfiff des späten Sonntagsspiels der Bundesliga meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit der ersten Ausgabe von "Sky90" in der neuen Saison. Die Fußballdebatte kehrt auf den Sendeplatz am Sonntagabend zurück und beginnt künftig immer um 19.55 Uhr, direkt im Anschluss an die Bundesliga-Live-Übertragung - zum Auftakt nach der Partie des BVB gegen RB Leipzig.



Zu Gast ist dieses Mal Manuel Baum. Der Trainer des FC Augsburg trat vor über eineinhalb Jahren die Nachfolge von Dirk Schuster und erreichte in der vergangenen Saison den von vielen Experten nicht zugtrauten Klassenerhalt souverän. Sein Team eröffnet die neue Saison am Samstagnachmittag beim Aufsteiger in Düsseldorf.



Außerdem ist Didi Hamann erstmals als fester Experte bei Patrick Wasserziehr zu Gast. Er wird künftig an jedem Bundesliga-Sonntag in "Sky90" die vorangegangenen Bundesliga-Begegnungen analysieren und mit der Runde diskutieren.



Komplettiert wird die Sendung am Sonntag von ZDF-Moderator Johannes B. Kerner sowie Kai Traemann, Mitglied der Chefredaktion bei Bild.



