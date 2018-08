New York - Die Wall Street hat sich am Freitag nach Signalen für eine weiterhin behutsame Straffung der US-Geldpolitik gut gelaunt präsentiert. Der marktbreite S&P 500 stieg auf ein Rekordhoch knapp unter 2874 Punkten. Zuletzt lag das gerade für professionelle Investoren wichtige Börsenbarometer noch 0,49 Prozent im Plus bei 2870,87 Punkten.

Auch der Technologiewerte-Index Nasdaq Composite erklomm eine Bestmarke. Der enger gefasste Nasdaq 100 legte um 0,80 Prozent auf 7473,01 Punkte zu. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,45 Prozent auf 25 771,61 Punkte. Trotz der guten Laune bleibt der weiter schwelende Handelsstreit zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...