Mainz (ots) - Woche 35/18 Samstag, 25.08.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.40 Pauls Weg nach Europa Von Kamerun nach Berlin



6.25 Afrikas Flüchtlinge Das Milliardengeschäft der Schleuser Großbritannien 2018



6.55 Türsteher Europas Wie Afrika Flüchtlinge stoppen soll Uganda/Niger/Sudan/Deutschland 2018



7.40 ZAATARI - Leben im Flüchtlingslager Jordanien 2018



8.10 Das Geschäft mit der Flucht Wer an den Flüchtlingscamps verdient



8.55 ZDFzoom Heimlich über die Grenze Kampf gegen Schleuser Deutschland 2018



9.25 ZDF.reportage Abgelehnt und abgeschoben Asylbewerber auf dem Weg zurück Deutschland 2017



9.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



9.55 ZDFzoom Ausländer rein? - Der Streit ums Einwanderungsgesetz Deutschland 2018



10.25 The Wanted - Auf Verbrecherjagd Heroin-Dealer im Visier Großbritannien 2015



11.10 The Wanted - Auf Verbrecherjagd Einsatz rund um die Uhr Großbritannien 2015



11.55 Das Vermächtnis des Sherlock Holmes Logik und Kriminalistik



12.40 Das Vermächtnis des Sherlock Holmes Die Anfänge der Forensik



13.25 Täterjagd Der Fall der Familie Flactif



( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 23.10 Inside The Criminal Mind Sektenführer



0.05 Bekenntnisse eines Serienkillers Der Anhalter-Mörder Frankreich 2011



0.50 Bekenntnisse eines Serienkillers Bei Gelegenheit Mord Frankreich 2011



1.35 Leben im Todestrakt Lebensmüde



2.20 Knast in den USA Zweite Chance statt lebenslänglich USA 2017



3.05 Täterjagd Der Fall Jennifer Charron



3.50 Täterjagd Der Fall Chantal und Audrey d'Amato



4.35 Ermittler! Im Dunkel der Nacht



"Täterjagd: Der Fall Marie-Jeanne Meyer" um 4.15 Uhr entfällt



Woche 35/18 Sonntag, 26.08.



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



5.00 Terra Xpress Delikate Entdeckung Deutschland 2014



( weiterer Ablauf ab 5.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 14.20 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Heilige Lanze Großbritannien 2014



( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Rätselhafte Geschichte Der wahre König Artus Großbritannien 2015



23.10 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Büste der Nofretete Großbritannien 2014



23.55 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Cheops-Pyramide Großbritannien 2014



0.40 Die vergessenen Pharaonen - Ägyptens schwarze Könige Großbritannien 2004



1.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Skelette von York Großbritannien 2017



2.10 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Blackbeards Schiff Großbritannien 2014



2.50 ZDF-History Die großen Rätsel der Archäologie Deutschland 2012



3.40 Ägypten von oben Die versunkenen Städte Großbritannien 2011



4.20 Ägypten von oben Das Tal der Pyramiden Großbritannien 2011



Woche 35/18 Montag, 27.08.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.05 Rätselhafte Geschichte Der Satanskult Großbritannien 2015



5.50 ZDF.reportage Vorsicht, Taschendiebe! Fahnder im Einsatz Deutschland 2017



6.20 ZDF.reportage Der Austauschcop Ein US-Polizist in Hamburg Deutschland 2017



6.50 ZDF.reportage Stress auf Streife Wenn Polizisten zur Zielscheibe werden Deutschland 2017



7.25 ZDFzoom Mächtige Täter, hilflose Opfer? - Was tun bei Hetze im Netz Deutschland 2018



7.55 Cybercrime Das Geschäft mit der Angst Deutschland 2018



8.40 Mördern auf der Spur Serientäter Deutschland 2016



9.10 Täterjagd Der Fall Nathalie Villermet



9.55 Täterjagd Der Fall Jennifer Charron



10.40 Mord unter Studenten - Der Fall Amanda Knox



11.25 Mörderjagd Der Doppelmord von Beziers



12.10 Mörderjagd Kalte Rache Frankreich 2016



12.55 ZDF Expedition Die Rückkehr der Eismumie Deutschland 2008



13.40 Terra X Das Geheimnis der Eiszeitjäger Deutschland 2009



14.25 Katastrophen, die Geschichte machten Das Erdbeben von Lissabon Kanada 2013



15.10 Katastrophen, die Geschichte machten Die Varusschlacht Kanada 2013



15.50 Katastrophen, die Geschichte machten Der Hurrikan von Galveston Kanada 2013



16.35 Katastrophen, die Geschichte machten Der unbekannte Vulkanausbruch Kanada 2013



17.20 Katastrophen, die Geschichte machten Das große Erdbeben von Kanto Kanada 2013



( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 Mysterien des Weltalls Ewige Finsternis Mit Morgan Freeman USA 2010



23.55 Mysterien des Weltalls Wann begann die Zeit? Mit Morgan Freeman USA 2014



0.40 heute journal



1.05 Geheimnisse des Kosmos Die Vermessung der Galaxie



1.50 Geheimnisse des Kosmos Die Suche nach der letzten Grenze



2.35 Terra X Faszination Universum Eine Frage der Zeit Deutschland 2017



3.20 Terra X Faszination Universum Ohne Limit Deutschland 2017



4.05 Terra X Faszination Universum Das Geheimnis der Finsternis Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121