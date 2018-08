München (ots) - Trotz der verkorksten WM ist das Interesse an hochklassigem Vereinsfußball in Deutschland ungebremst, dies bestätigt ein neuer Dauerkartenrekord in der Fußball-Bundesliga. Gleiches gilt für das Engagement der Sportschau. Am morgigen Samstag, 25. August 2018, liefert die "Sportschau" im Ersten wie gewohnt ab 18:00 Uhr Fußball pur. Beginnend mit der 3. und 2. Liga präsentiert Jessy Wellmer ab 18:30 Uhr Zusammenfassungen der Samstagsspiele und des Auftaktspiels der Fußball-Bundesliga vom Vorabend.



ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Auch in dieser Saison bieten wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern die bekannte Bundesliga-Berichterstattung am Samstagabend. Wir hoffen auf eine spannende und abwechslungsreiche Fußball-Saison 2018/19."



Am Sonntag, 26. August 2018 bleibt es sportlich: Los geht es um 15:00 Uhr mit der Para-Leichtathletik-EM in Berlin, gefolgt von der Rollstuhlbasketball-WM in Hamburg, der Kanusprint-WM im portugiesischen Montemor und dem Finale der Deutschland-Tour in Stuttgart.



Abgerundet wird der Tag um 18:00 Uhr mit der Auslosung der zweiten Runde des DFB-Pokals, live aus dem Fußballmuseum in Dortmund. Losfee ist Deutschlands schnellste Frau und EM-Zweite über die 100 Meter, Gina Lückenkemper. Ziehungsleiter ist DFB-Vize-Präsident Peter Frymuth.



Am Mittwoch, 29. August 2018, überträgt Das Erste die DFB-Pressekonferenz mit Joachim Löw und Oliver Bierhoff zur Aufarbeitung der Fußball-WM 2018 ab 12:00 Uhr live.



Die Sendetermine im Ersten:



Samstag, 25. August 2018 18:00-19:57 Uhr Sportschau Fußball-Bundesliga Moderation: Jessy Wellmer



Sonntag, 26. August 2018 15:00-17:25 Uhr Sportschau ca. 15:20 Para Leichtathletik-EM ca. 15:30 Rollstuhl-Basketball-WM ca. 15:30 Kanusprint-WM ca. 15.45 Radsport: Deutschland Tour



18:00-18:30 Uhr Sportschau Auslosung 2. Runde DFB-Pokal Moderation: Jessy Wellmer



Mittwoch, 29. August 2018 12:00-12:45 Uhr Sportschau DFB-Pressekonferenz zur Aufarbeitung der Fußball WM 2018 Moderation: Gerhard Delling



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Sebastian Mußemann, ARD-Koordination Sport Tel.: 089/5900-34999, E-Mail: sebastian.mussemann@DasErste.de