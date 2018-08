Wegen des Anschlags auf den Ex-Agenten Skripal wollen die USA unter anderem Rüstungsgeschäfte mit Russland untersagen. Von Russland kommt Kritik.

Die von den USA wegen des Anschlags auf den Ex-Agenten Sergej Skripal und dessen Tochter gegen Russland verhängten Sanktionen treten am Montag in Kraft. Mit Veröffentlichung des Sanktionskatalogs würden unter anderem bestimmte Rüstungsgeschäfte sowie der Export sicherheitsrelevanter Waren untersagt, heißt es in einer am Freitag im US-Bundesregister veröffentlichten Notiz.

Zudem werden ab kommender Woche Hilfen bei der Finanzierung von Waffenverkäufen nach Russland sowie Krediterleichterungen für Russland gestrichen. Weitere Strafmaßnahmen treten 90 Tage nach der ersten Runde in Kraft, sollte ...

