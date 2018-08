Der Chef des größten Olivenöl-Produzenten sagt, das Geschäftsmodell sei kaputt. Gepanschte und gefälschte Ware habe das Vertrauen der Verbraucher erschüttert. Doch schuld sei der oft selber, sagen Kritiker der Branche.

Mitte Juni trafen die Handelszölle, die US-Präsident Donald Trump angeordnet hat, ein Land und ein Produkt hart, auf das man nicht so schnell gekommen wäre: Oliven aus Spanien. Das US-Department of Commerce ordnete Zölle in Höhe von 7,52 bis 27,02 Prozent auf die Importe von der iberischen Halbinsel an.

Die europäische Kommission protestierte scharf, die Produzenten vor allem aus dem Süden des Landes bekommen die Folgen bereits zu spüren. Schon vor der Einführung der Zölle sanken die Exporte in die USA im ersten Quartal 2018 um 42,4 Prozent. Betroffen sind alle reifen Oliven, ob im Ganzen oder gehackt oder zerschnitten - nicht jedoch Olivenöl.

Und doch dürfte dies eines der kleineren Probleme sein, dem sich die europäischen Hersteller von Oliven und Olivenöl gegenübersehen. Die Prognosen der US-Landwirtschaftsbehörde für Waren aus dem Ausland steigen zwar mit Blick auf den weltweiten Konsum im aktuellen Jahr - aber die Saison 2016/2017 sah einen Rückgang von 2.820.000 Tonnen auf 2.749.000 Tonnen im Vergleich zu den zwölf Monaten zuvor.

Das Problem für die Olivenbauern in Europa ist nicht etwa der Handelskrieg oder das sich in Süditalien immer stärker ausbreitende Bakterium Xylella fastidiosa, das die Bäume zerstört. Das Problem sind die Kunden. In Spanien steigen zwar die Exporte - der jedoch auch weiterhin wichtige Heimmarkt schrumpft. Die spanischen Haushalte konsumieren nur noch so viel wie vor fünf Jahren.In Deutschland steht Olivenöl für Urlaubsgefühl, authentische Produkte, gute Küche und gesunde Ernährung. Die Regale in den Supermärkten bieten eine kaum zu überschauende Vielfalt. Und was sich in den Flaschen befindet, kann kaum ein Konsument kontrollieren. Auf einer Liste der zehn betrugsanfälligsten Lebensmittel steht es auf Platz 1. Es wird gestreckt, verdünnt, gepanscht oder umdeklariert. Oder gleich ein ganz anderes Öl in Kanister gefüllt, wie Mitte Juni diesen Jahres, als das Landeslabor Berlin-Brandenburg Sonnenblumenöl in Gebinden fand, die es als Natives Olivenöl auswiesen.

Es lohnt sich für die Kriminellen. Die Kosten für die Produktion echten Extra Vergine Olivenöls liegen mehr als fünfmal ...

