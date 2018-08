Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es zum Wochenschluss ein paar Punkte nach oben. Wie bereits seit Tagen zu beobachten, war oberhalb der Marke von 12.400 Punkten erneut eine verstärkte Abgabebereitschaft zu erkennen. Während die Kursausschläge im DAX eher in homöopathischen Dosen ausfielen, fielen in der zweiten Reihe CTS Eventim, Tele Columbus und HHLA mit deutlicheren Kursausschlägen auf. Die Notierungen der Bundesanleihen schlossen derweil kaum verändert, die Rendite der Anleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren lag bei 0,34 Prozent. Der Euro legte zum Wochenschluss leicht auf 1,1625 Dollar zu. Der DAX beendete den vergleichsweise ruhigen Handelstag mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 12.395 Punkten.

Kräftige Erholung in CTS Eventim

CTS Eventim erholten sich im MDAX von den Vortagesverlusten und schlossen 7,4 Prozent höher. Wie das Unternehmen mitteilte, sind die wirtschaftlichen Folgen des ungünstigen Urteils des Bundesgerichtshofs nur gering. Laut dem Urteil ist die von CTS erhobene pauschale "Servicegebühr" von 2,50 Euro für Eintrittskarten zum Selbstausdrucken unzulässig. Das Urteil hatte die Aktie am Donnerstag zunächst unter Druck gebracht. Wacker Chemie schlossen nach den Kaufempfehlungen von Baader und HSBC 3,4 Prozent höher.

Schnäppchenkäufe in Tele Kolumbus

Die jüngst schwer gebeutelte Tele-Columbus-Aktie machte nach einem positiven Analystenkommentar einen Satz um gut 15 Prozent nach oben auf 2,90 Euro. Hauck & Aufhäuser sieht das Kursziel bei 5,20 Euro. Einerseits gebe es Grund zur Sorge zum Beispiel wegen der hohen Verschuldung des Unternehmens und auch wegen des verschobenen Veröffentlichungstermins für die Zweitquartalsergebnisse. Andererseits sehen die Analysten eine von anderen Marktteilnehmern befürchtete Verletzung von Kreditauflagen als nicht wahrscheinlich an.

Im SDAX zogen die Aktien von Hamburger Hafen um 3,7 Prozent an. Die Stimmung für die Aktie wird gestützt von der Nachricht, dass nach mehreren juristischen Auseinandersetzungen in den kommenden Tagen mit ersten Arbeiten zur Elbvertiefung begonnen werden kann.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 60,7 (Vortag: 65,4) Millionen Aktien im Wert von rund 2,36 (Vortag: 2,86) Milliarden Euro. Es gab 19 Kursgewinner und elf -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.394,52 +0,23% -4,05% DAX-Future 12.394,00 +0,23% -4,80% XDAX 12.398,83 +0,30% -3,60% MDAX 26.832,76 +0,20% +2,41% TecDAX 2.982,60 +0,68% +17,93% SDAX 12.402,80 +0,67% +4,34% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,10 -3 ===

