Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag ganz knapp im positiven Terrain geschlossen. Nach einem freundlichen Start fiel der Leitindex SMI bald wieder in den Bereich des Vortagesschlusses zurück, wo er bis auf ein kleines Zwischentief am Nachmittag verharrte und damit die Seitwärtstendenz des Vortages fortsetzte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...