Wochenausblick: DAX und Öl fester. BIP, ifo und Gfk im Fokus!

Nach drei Wochen in Folge mit Verlusten verbesserte sich der DAX in der abgelaufene Woche wieder. So verbessert sich der Index auf rund 12.400 Punkte. Mit positiven Vorzeichen schlossen auch die meisten anderen europäischen Aktienbarometer und die US-Indizes.

Am Wochenende findet das jährliche Treffen der Notenbankchefs in Jackson Hole. Fed-Chef Jerome Powell Hinweise hat in seiner Begrüßungsrede bereits klargestellt, dass weitere Zinserhöhungen seitens der Fed angemessen erscheinen. Neben dem Jahrestreffen blicken Marktteilnehmer auch während des Wochenendes in das rund 2.000 Meilen östlich liegende Washington und zu Meldungen der US-Chinesischen Handelsgespräche. Sie dürften maßgeblichen Einfluss auf die Märkte in der kommenden Woche haben.

Der Euro/US-Dollar konnte sich in der abgelaufenen Woche deutlich erholen und schob sich zum Wochenschluss über 1,16 US-Dollar. Positiv lief es auch für die Rohstoffe. So stieg der Preis für ein Barrel Brent Oil über 76 US-Dollar und der Goldpreis über 1.200 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Kommende Woche werden unter anderem Aroundtown, Immofinanz, Isra Vision, RTL Group, Salesforce und Vivendi mit Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Zudem startet die IFA-Messe in Berlin.

Wichtige Termine

China - Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, August

Deutschland - Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, August

Deutschland - Gfk-Konsumklimaindex für September

Europa - Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbr.-Vertrauen Euro-Zone, August

USA - BIP Q2, zweite Schätzung

USA -Treffen der Notenbankchefs in Jackson Hole

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 25. August

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, August

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.430/12.750/12.890 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.330/12.130 Punkte

Der DAX pendelte in den vergangenen Tagen in einer relativ engen Range zwischen 12.330 und 12.430 Punkten. Der Ausbruch aus der Range könnte den mittelfristigen Trend vorgeben. Gelingt der Ausbruch über 12.430 Punkten besteht die Chance auf eine Erholung bis in den Bereich von 12.510 Punkten und im weiteren Verlauf bis 12.750 Punkten. Kippt der Index derweil unter 12.330 Punkte droht eine Konsolidierung bis 12.160 Punkte.

DAX in Punkten; 1-Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 10.08.2018 - 24.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 25.06.2013 - 24.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX Index



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Punkten

Cap in Punkten

Finaler Bewertungstag DAX HX2341 255,60 11.750 35.000 21.12.2018 DAX HX1NLE 441,50 11.500 60.000 21.12.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.08.2018; 17:24 Uhr

