Sterlite Power hat Rui Chammas, ehemaliger CEO bei Biosev, zum Chef für das Brasiliengeschäft ernannt. Das Portfolio des Unternehmens umfasst 9 Projekte mit einem Investitionsvolumen von 1,7 Mrd. USD.



Pratik Agarwal, Group CEO Sterlite Power, sagte: "Wir sind hocherfreut, dass Rui zu Sterlite Brazil stößt. Er hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz in Führungspositionen bei Großunternehmen im Energiesektor. Mit dieser Besetzung untermauern wir unser großes Engagement im brasilianischen Übertragungssektor."



Chammas war über 11 Jahre bei Braskem beschäftigt, ein in Brasilien ansässiges Petrochemieunternehmen. Dies folgte auf 13 Jahre beim französischen Chemieunternehmen Rhodia. Er ist Absolvent des portugiesischen Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) und hat einen MBA-Abschluss vom Getúlio Vargas-Institut. Außerdem hat er ein Executive-Programm für Business Dynamics am MIT Sloan absolviert.



Informationen zu Sterlite Power



Sterlite Power ist ein führender globaler Entwickler von Stromübertragungsinfrastruktur, dessen Projekte über 12.500 km Leitungskilometer und 20.500 MVA in Indien und Brasilien umfassen. Sterlite Power verfügt über ein branchenführendes Portfolio von Stromleitern, EHV-Kabeln sowie OPGW und bietet ebenfalls Lösungen für die Aufrüstung, die Leistungssteigerung und Stärkung bestehender Netze. Das Unternehmen hat durch die Verwendung hochmoderner Technologien und innovativer Finanzierung neue Maßstäbe in der Branche gesetzt. Sterlite Power ist ebenfalls Sponsor von IndiGrid, Indiens erster Infrastruktur-Treuhandfonds im Stromsektor ("InvIT"), der an der BSE und NSE notiert ist.



