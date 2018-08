DAX-Anleger sind kein bisschen schlauer - Continental erholt sich etwas

Am heutigen Freitag beendete der DAX einen weiteren Handelstag in etwa an der gleichen Stelle, an der das wichtigste deutsche Börsenbarometer am Morgen in den Handel gegangen war. Die Unsicherheiten in Bezug auf den chinesisch-amerikanischen Handelsstreit wirken immer noch lähmend.

Das war heute los. Nach dem Ende von direkten Handelsgesprächen zwischen China und den USA wussten Anleger immer noch nicht so recht, woran sie sind. Bis auf einige Floskeln, dass man sich ausgetauscht hätte und in Kontakt bleiben würde, gab es keine Spur von einer nennenswerten Entspannung im Handelsstreit, zumal gerade neue US-Zölle auf chinesische Einfuhren in Kraft getreten sind. Deutlich mehr ist derzeit dagegen an den Rohstoffmärkten los. Die Ölnotierungen kletterten zum Ende dieser Woche in die Höhe, was unter anderem mit der Entwicklung der US-Ölreserven zu tun hatte.

Das waren die Tops & Flops. Ähnlich wie in den vergangenen Tagen blieben die großen Ausreißer nach oben angesichts des sich kaum von der Stelle bewegenden Gesamtmarktes im DAX erneut aus. Erfreulich lief der Tag zum Beispiel für Continental (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004). Die Continental-Aktie setzte ihre Erholung mit einem Kursplus von zeitweise etwas mehr als 1 Prozent fort, nachdem eine Gewinnwarnung die Aktie des Reifenhersteller und Automobilzulieferers in den Tagen zuvor hatte regelrecht abstürzen lassen.

