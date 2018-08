Gestoppte bzw. gedrehte Serien: SBO -3,71% auf 93,55, davor 4 Tage im Plus (6,35% Zuwachs von 91,35 auf 97,15), BKS Bank Stamm -1,11% auf 17,8, davor 4 Tage ohne Veränderung , VIG-0,75% auf 23,8, davor 3 Tage im Plus (2,65% Zuwachs von 23,36 auf 23,98), Valneva -0,25% auf 4,03, davor 3 Tage im Plus (1,51% Zuwachs von 3,98 auf 4,04), CA Immo -0,8% auf 32,2, davor 3 Tage im Plus (2,85% Zuwachs von 31,56 auf 32,46), Uniqa -0,53% auf 8,49, davor 3 Tage im Plus (3,96% Zuwachs von 8,21 auf 8,54). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: Hellenic Exchanges (bester mit 5,09%), Mytilineos Holdings (bester mit 5,3%), Ryanair (bester mit 5,48%), Continental (2.schlechtester mit -4,29%), Hellenic Petroleum (2.bester mit 4,51%), CTS Eventim...

