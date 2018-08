DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In der Türkei ruht das Geschäft an den Finanzmärkten bereits seit Dienstag wegen des islamischen Opferfestes.

MONTAG: In Großbritannien bleiben die Börsen wegen des Feiertages Summer Bank Holiday geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.35 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.427,44 +0,24% -2,18% Stoxx50 3.069,10 -0,05% -3,42% DAX 12.394,52 +0,23% -4,05% FTSE 7.583,50 +0,27% -1,62% CAC 5.432,50 +0,24% +2,26% DJIA 25.808,84 +0,59% +4,41% S&P-500 2.874,51 +0,61% +7,51% Nasdaq-Comp. 7.942,58 +0,81% +15,05% Nasdaq-100 7.481,91 +0,92% +16,97% Nikkei-225 22.601,77 +0,85% -0,72% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,08 -5

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,04 67,83 +1,8% 1,21 +17,6% Brent/ICE 76,15 74,73 +1,9% 1,42 +18,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.206,96 1.185,51 +1,8% +21,45 -7,4% Silber (Spot) 14,84 14,50 +2,3% +0,34 -12,4% Platin (Spot) 791,95 777,50 +1,9% +14,45 -14,8% Kupfer-Future 2,70 2,65 +1,9% +0,05 -19,0%

Der nachgebende Dollar verhalf den in der US-Währung denominierten Rohstoffen zu Preisanstiegen. Die Ölpreise profitierten dabei zusätzlich von der Aussicht darauf, dass im Zuge der US-Sanktionen bald weniger iranisches Öl auf den Markt kommen wird. Auch der am Mittwoch gemeldete, überraschend deutliche Rückgang der US-Rohölvorräte habe die Preise gestützt.

Der Goldpreis legte ebenfalls kräftig zu und eroberte die Marke von 1.200 Dollar zurück. Händler verwiesen auf die Äußerungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole, die gegen raschere Zinserhöhungen sprachen.

FINANZMARKT USA

Die US-Börsen tendieren im Verlauf freundlich, nachdem US-Notenbankgouverneur Jerome Powell den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank auf dem geldpolitischen Symposium in Jackson Hole verteidigt hat. Allerdings gebe es derzeit weder klare Anzeichen für einen deutlichen Anstieg der Inflationsrate über das Fed-Ziel von 2 Prozent noch ein erhöhtes Risiko einer Überhitzung. Gestützt wird diese Sicht auch von den Konjunkturdaten des Tages. Denn die Nachfrage nach langlebigen Gütern aus US-Fabriken ist im Juli stärker gesunken als ohnehin befürchtet. Im Handelsstreit der USA mit China ist derweil keine Lösung in Sicht: Die ersten direkten Verhandlungen zwischen beiden Seiten seit Anfang Juni sind nach Aussage der Chinesen zwar "offen" und "konstruktiv" geführt worden, doch der Durchbruch blieb offenbar aus. Aufgrund der niedrigen Erwartungen an die Verhandlungen belastet das vorläufige Scheitern kaum. Die Geschäftszahlen der HP Inc für das dritte Quartal hat die Erwartungen des Marktes weitgehend übertroffen. Zudem wurde die Gesamtjahresprognose angehoben. Im Zuge von Gewinnmitnahmen fällt der Kurs aber um 1,6 Prozent. Besser als erwartet schnitt Intuit (+0,5 Prozent) in ihrem vierten Geschäftsquartal ab. Mit einem Kurssprung von 15,1 Prozent reagieren die Aktien von Autodesk auf die Zweitquartalszahlen des Unternehmens. Arista Networks legen um 8,6 Prozent zu. Die Aktie steigt in den S&P-500 auf und ersetzt dort GGP, die infolge der Übernahme durch Brookfield Property Partners aus dem Index herausgenommen wird. GGP sinken um 0,3 Prozent.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitagmittag etwas zugelegt. Gestützt wurden die Börsen von der positiven Eröffnung an Wall Street. Dass die Handelsgespräche zwischen China und den USA ergebnislos beendet wurden, wurde angesichts der geringen Erwartungshaltung nicht als Belastungsfaktor empfunden. Im Aktienhandel standen die Rohstoffwerte an der Spitze. Sie gewannen im Schnitt 1,5 Prozent. Öl- und Gaswerte legten um 0,9 Prozent zu. Autowerte erholten sich von den jüngsten teils kräftigen Verlusten nach einer neuerlichen Gewinnwarnung von Continental - für den Sektor ging es um 0,6 Prozent nach oben. Hamburger Hafen zogen um weitere 3,7 Prozent an. Die Stimmung für die Aktie wurde weiter gestützt von der Nachricht, dass nach mehreren juristischen Auseinandersetzungen in den kommenden Tagen mit ersten Arbeiten zur Elbvertiefung begonnen werden kann. Die schwer gebeutelte Tele-Columbus-Aktie machte nach einer Kurszielerhöhung durch Hauck & Aufhäuser einen Satz um gut 15 Prozent nach oben. CTS Eventim (+7,4 Prozent) erholten sich fast komplett von den Vortagesverlusten. Wie das Unternehmen mitteilte, sind die wirtschaftlichen Folgen des ungünstigen Urteils des Bundesgerichtshofs zu Eintrittskarten zum Selbstausdrucken nur gering. Das Urteil hatte die Aktie am Donnerstag stark unter Druck gebracht. Analystenseitig gab es laut Händlern neue Kaufempfehlungen für Aroundtown (+1,2 Prozent) und Wacker Chemie (+3,4 Prozent).

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:26 Do, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1628 +0,66% 1,1571 1,1569 -3,2% EUR/JPY 129,28 +0,62% 128,84 128,65 -4,4% EUR/CHF 1,1423 +0,36% 1,1401 1,1393 -2,5% EUR/GBP 0,9043 +0,36% 0,9023 0,9020 +1,7% USD/JPY 111,18 -0,10% 111,35 111,20 -1,3% GBP/USD 1,2858 +0,37% 1,2823 1,2828 -4,8% Bitcoin BTC/USD 6.549,64 +0,9% 6.530,21 6.460,85 -52,0%

Der Dollar gab nach dem als "taubenhaft" interpretierten Auftritt von Fed-Präsident Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole etwas nach. Der Euro eroberte die Marke von 1,16 Dollar zurück. "Powell war viel taubenhafter in Bezug auf die Inflation, als der Markt wirklich erwartet hatte", so Marktstratege Neil Wilson von Markets.com.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit einer uneinheitlichen Tendenz haben sich die Aktienmärkte in Ostasien am letzten Handelstag der Woche gezeigt. Das ergebnislose Ende der Handelsgespräche zwischen den USA und China wirkte nicht belastend auf die chinesische Börse. Die Gespräche sind nach Aussage der Chinesen zwar "offen" und "konstruktiv" geführt worden, doch ein Durchbruch blieb offenbar aus. Erst am Vortag waren gegenseitige Strafzölle in Höhe von 16 Milliarden Dollar in Kraft getreten. In Sydney bremste der Wechsel im Amt des Premierministers den Markt. Deutlicher als andere Märkte der Region legte die Tokioter Börse zu. Unterstützung kam von der Währungsseite mit einer weiteren Abschwächung des Yen. Der feste Dollar führte zu leichten Gewinnen bei Exportwerten. So legten Toyota Motor um 0,5 Prozent zu und Sony stiegen um 1,2 Prozent. Die Aktien des Pharma-Konzerns Eisai legten in Tokio um 2,7 Prozent zu. Hintergrund waren Medienberichte, wonach das Unternehmen dank einer Kooperation mit Merck & Co seine mittelfristigen Gewinnziele erreichen wird. In Seoul ging es für die Aktie des Chip-Herstellers Hynix um weitere 0,9 Prozent nach oben. Auch Pharmawerte waren gesucht, hier erhöhten sich Celltrion Pharma um 2,8 Prozent. In Schanghai standen die Versicherungswerte unter Druck. AIA Group gaben um 2,6 Prozent nach. Der Konzern hat einen deutlichen Gewinnrückgang für das erste Halbjahr vermeldet. China Life reduzierten sich um 2,0 Prozent. Die Ergebnisse für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres fielen hier lediglich im Rahmen der Erwartungen aus.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

RWE "sehr verwundert" über Schulzes Forderungen nach Rodungsstopp

Der Energiekonzern RWE hat mit Unverständnis auf die Forderungen von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) reagiert, auf die Rodung im Hambacher Forst zu verzichten. "Wir sind über die Äußerung der Ministerin sehr verwundert", erklärte der Versorger. Schulze verlangt, dass RWE während der Arbeiten der Kohlekommission keine Bäume im Wald am Tagebau Hambach fällen soll.

Flixbus wirft Deutscher Bahn Diskriminierung auf der Schiene vor

Zwischen der Deutschen Bahn und dem Münchner Reiseunternehmen Flixmobility (Flixbus, Flixtrain) gibt es Ärger. André Schwämmlein, Geschäftsführer von Flixmobility, erhebt Diskriminierungsvorwürfe gegen die Bahn. "Flixtrain hat fünf Züge beantragt, aber was wir bekommen haben, ist kaum wirtschaftlich zu betreiben", sagte Schwämmlein der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Deutsche Diagnostikfirma Hain Lifescience bekommt US-Besitzer

Das Diagnostikunternehmen Hain Lifescience GmbH gehört künftig einem US-Unternehmen. Die Bruker Corp gab die Übernahme von 80 Prozent der Anteile der Gesellschaft aus Nehren im Landkreis Tübingen bekannt. Angaben zum Preis wurden nicht gemacht. Bruker mit Sitz in Billerica/Massachusetts ist im Bereich instrumentelle Analytik tätig. Sie kann nach 2021 die restlichen 20 Prozent an Hain übernehmen.

Flugausfälle in Urlaubszeit deutlich gestiegen

In diesem Sommer sind deutlich mehr Flüge ausgefallen als im Jahr zuvor. Binnen zwei Monaten wurden deutschlandweit fast 6.000 Flüge gestrichen, wie am Freitag aus Zahlen des Fluggastrechteportals EUclaim hervorging. Im Vorjahr hatte es im gleichen Zeitraum noch knapp 3.200 Annullierungen gegeben.

Broadcom erhält US-Erlaubnis für Übernahme von CA

Der US-Chipkonzern Broadcom kommt der 18,9 Milliarden US-Dollar teuren Übernahme des Softwareunternehmens CA Technologies näher. Wie der Konzern mitteilte, haben die US-Kartellbehörden dem Deal ihren Segen erteilt. Genehmigungen aus der EU und Japan sowie das Plazet der CA-Aktionäre stehen noch aus.

Foot Locker übertrifft Umsatz- und Gewinnerwartung

Foot Locker hat den Gewinn im zweiten Geschäftsquartal per 4. August um 73 Prozent auf 88 Millionen US-Dollar oder 75 Cent je Aktie gesteigert. Bereinigt verdiente der Händler von Sportschuhen und -bekleidung 75 Cent je Anteil und damit 5 Cent mehr als von Analysten erwartet und 13 Cent mehr als im Vorjahr. Der Umsatz legte um 4,8 Prozent auf 1,78 Milliarden Dollar zu und lag damit ebenfalls über der Konsensschätzung von 1,76 Milliarden.

Ryanair verschärft erneut Regeln für das Handgepäck

Der Billigflieger Ryanair verschärft erneut seine Regeln für das Handgepäck: Ab November dürfen Passagiere nur noch eine Handtasche oder einen kleinen Rucksack, der unter den Sitz passt, kostenlos mit in die Kabine nehmen. Für kleine Koffer wird eine Gebühr von mindestens 6 Euro fällig, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Die irische Airline will damit nach eigenen Angaben die Wartezeiten und Verspätungen beim Boarding verringern.

Thomas Cook holt nach Tod zweier Urlauber Gäste aus ägyptischem Hotel

Der britische Reiseveranstalter Thomas Cook will all seine Gäste aus einem Hotel im ägyptischen Urlaubsort Hurghada ausquartieren, nachdem zwei dort untergebrachte Gäste gestorben sind. Neben dem bisher ungeklärten Tod des älteren Paares aus Großbritannien gebe es Berichte über einen ungewöhnlich hohen Krankenstand unter den anderen Gästen des Hotels Steigenberger Aqua Magic, teilte das Unternehmen mit. Die Tochter der Verstorbenen widersprach ägyptischen Angaben zu den Todesumständen ihrer Eltern.

