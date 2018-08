Nach einer Rally im Umfang von 100 Pips am Donnerstag hat der USD/CAD am Freitag beinahe all seine Gewinne wieder abgegeben und nähert sich nun der kritischen Marke von 1,30. Zuletzt notierte das Paar auf 1,3020 und verlor damit 0,45 Prozent an Wert. Der Greenback, der bereits unter Druck stand, baute seine Verluste aus, nachdem sich Fed-Chef Powell ...

