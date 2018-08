Zürich (ots) -



Am Dienstag, 28. August 2018 öffnen in der Messe Zürich die Tore

zur SuisseEMEX'18. Für zwei Tage markiert der Schweizer

Leuchtturm-Event den ultimativen Branchen-Treffpunkt und die

Inspirationsquelle für Trends und Innovationen aus Marketing, Event,

Werbemittel und Digital Business. Im Festival-Style präsentieren sich

schon zum zwölften Mal 350 Aussteller, 20 Keynote Speaker und 100

Experten in erlebnisreich inszenierten Hallen und verschiedensten

Spezialbereichen. Rund 14'000 Fachbesucher sind erwartet, die sich

für das Marketing der Zukunft inspirieren und vernetzen. Parallel ist

der 2. Digital Summit für KMU am Start sowie zwei neue Formate. Mit

den Premieren Marketingkongress «Futurize M» und «MICE Days

Switzerland» lancieren die Veranstalter zwei weitere Besuchermagnete.



Seit Jahren ist die SuisseEMEX bekannt als einzigartiges

Branchen-Happening, welches mit rund 350 nationalen und

internationalen Ausstellern und einem umfassenden

Weiterbildungsangebot die neuesten Trends, Best Practices und

Innovationen für die erfolgreiche Marktbearbeitung vorstellt.

Zusammen mit den Parallelveranstaltungen topsoft, Marketingkongress

«Futurize M» und Digital Summit für KMU erleben rund 14'000 Besucher

einen inspirierenden Messe- und Kongress-Event, der das gesamte

Themenspektrum Marketing, Digital, Events und Werbemittel abdeckt.

Das Angebot ist riesig: Innovationen an Messeständen, Top Keynotes

auf vier Bühnen, praxisbezogene Fachvorträge, spannende

Branchentalks, 1:1 Experten-Beratungen, geführte Touren und neue

Spezialbereiche inspirieren das Publikum. Verschiedene Meetups,

Netzwerk-Events und eine Party vernetzen im Ambiente eines Festivals.

Flankierend dazu fördert die EMEX-Community-App die digitale

Vernetzung unter den Teilnehmern und ermöglicht die rasche

Informationsgewinnung zum laufenden Veranstaltungsprogramm.



Von den Besten lernen: geballtes Wissensprogramm mit 100

Referenten



Ist es Artificial Intelligence oder Blockchain? Ist Influencer

Marketing schon tot? Was die sind heissen Themen für das Marketing

der Zukunft? Mit über 100 nationalen und internationalen

Top-Speakern, die in Best Practices und Keynotes ihr Wissen

weitergeben und diversen Experten-Talks ist die SuisseEMEX eine der

wichtigsten Schweizer Plattformen für Wissenstransfer und

konzentrierte Weiterbildung. Zu den Top Highlights im diesjährigen

Speaker-Programm zählen beispielsweise Toni Cheng, CEO von Alibaba

Cloud Germany, der die Eröffnungs-Keynote am Marketingkongress

«Futurize M» halten wird, Caen Contee, Head of Marketing des Silicon

Valley Unternehmens Lime, welches ein Investment von Google und Uber

von USD 335 Mio. verbuchen durfte (ebenfalls am Marketingkongress

«Futurize M») sowie Martin Wezowski, Chief Designer und Futurist des

SAP Chief Innovation Offices, der am Digital Summit für KMU spricht.

Aber auch Schweizer Koryphäen wie der E-Commerce Experte Thomas Lang

und Tobias Fueter, mehrfach international ausgezeichneter Co-Founder

der stories ag, der in seiner Keynote erklärt wie gutes Storytelling

als Marketingstrategie Emotionen wecken und Kunden begeistern kann,

sind vertreten. Auch die Breite und Qualität des kostenlosen

Forenprogramms ist für die Schweiz einzigartig. Mit Matthias Kindler

konnte beispielsweise ein hochdekorierter Kreativer und einer der

erfahrensten Juroren im Bereich Markeninszenierung verpflichtet

werden, Christoph Lang, Geschäftsführer der Flughafenregion Zürich

ist ebenso Teil des Referentenprogramms wie Christian Mossner,

Manager Center of Excellence der Canon AG, um nur einige zu nennen.

Tipps und Tricks zum Thema Suchmaschinenmarketing geben die Experten

von Google in den kostenlosen Workshops im Atelier Digital hosted by

Google. Und damit das geballte Programm locker aber hoch

professionell präsentiert wird, stehen bekannte Moderatorinnen und

Moderatoren wie beispielsweise Stéphanie Berger, Urs Gredig oder

Matthias Ackeret auf der Bühne.



Neue Spezialzonen: Von Brand Experience Live zu Arbeitswelt 4.0



Die Fokuszone «Brand Experience Live» in Halle 4 präsentiert die

neusten Ideen für Markeninszenierung und Live Communication. Passend

zur Thematik «Live & Events» sind ebenfalls in Halle 4 erstmals die

«MICE Days Switzerland» beheimatet, hier finden besonders Eventplaner

in kürzester Zeit wertvolle Ideen, Inspiration und Kontakte für ihren

nächsten Anlass.



Je digitaler die Welt, desto mehr freuen sich die Besucher auch

über Werbemittel zum Anfassen. In Halle 3 rückt der Erlebnisbereich

«Zone S» ökologisch, sozial und fair produzierte Produkte ins

Zentrum. Multisensorische Erlebnisse sind in dieser Halle garantiert

und beweisen, dass der richtig gewählte Werbeartikel immer noch

bestens funktioniert und seine Wirkung beim Kunden nicht verfehlt.



Der Faktor Mensch erhält mit dem neu geschaffenen Fokusbereich

«Arbeitswelt 4.0» in Halle 6 spezielle Beachtung. In diversen Short

Learning Sessions können sich die Besucher die aktuellsten

Entwicklungen in Zusammenhang mit Themen wie dem heutigen und

zukünftigen Arbeitsmarkt, Kommunikationswegen der Zukunft, neuen

Arbeitsmodelle und Selbstmanagement kennenlernen. Für Interessierte

in Sachen Selbstmarketing offeriert der Kaufmännische Verband Zürich

- in abgeschirmten 15-minütigen Einzelgesprächen - kostenlos die

Analyse der wichtigsten Bewerbungsdokumente, zudem geben die

anwesenden Verbandsexperten Tipps und Inputs zu Karrierefragen.



Am 28.8. abends rockt die EMEX Night mit Star DJ MR.DA-NOS



Auch dieses Jahr lädt am Abend des ersten Veranstaltungstages die

«EMEX Night» das Who-is-Who der Schweizer Marketing-, Digital- und

Eventszene zur Afterwork-Party des Jahres ein. Ab 19:15 Uhr treffen

sich Besucher, Aussteller, Branchen-Cracks und Prominente zum

lockeren Austausch bei Food, Drinks und Entertainment inmitten der

Messestände. Der Auftritt des Star-DJs, mehrfachen Swiss Music Award

Gewinners und Corporate Sound Experten MR.DA-NOS krönt das Programm

der diesjährigen «EMEX Night».



Parallel in Halle 7: Digital Summit für KMU - grösster Schweizer

Wissenskongress für Digitalisierung



Wie bereits 2017 findet dieses Jahr erneut parallel zur

SuisseEMEX'18 in Halle 7 der Digital Summit für KMU statt. Dieser

richtet sich an KMU-Unternehmer, welche sich für die Potentiale der

Digitalisierung interessieren und ihr Wissen durch praxisrelevante

Keynotes, Best Practice und Lernwerkstätten erweitern und vertiefen

wollen. Alle Informationen und Tickets: www.swissdigitalcompany.ch



Tickets für alle Veranstaltungen sind im Online-Ticketshop

erhältlich: http://www.suisse-emex.ch/tickets



