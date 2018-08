Der US-Präsident fordert das Justizministerium auf, gegen seine Kritiker zu ermitteln. Das Ministerium will sich nicht von Trump beeinflussen lassen.

US-Präsident Donald Trump hat von Justizminister Jeff Sessions Ermittlungen gegen seine mutmaßlichen Widersacher gefordert. Am Freitag läutete Trump mit Tweets eine neue Runde in seinem langanhaltenden Konflikt mit Sessions ein. Das Justizministerium solle sich "all die Korruption auf der "anderen Seite"" anschauen, forderte Trump.

Am Vortag hatte Sessions erklärt, dass er und sein Ministerium sich nicht unzulässigerweise von politischen Überlegungen beeinflussen ließen. Er reagierte ...

