Auch neben dem Öl-Geschäft kann Saudi-Arabien die Wirtschaft ankurbeln. Der Plan, sich abhängiger vom Öl zu machen, trägt erste Früchte.

Trotz einer Verzögerung beim Mega-Börsengang des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco treiben die geplanten Reformen in Saudi-Arabien nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) die Wirtschaft in diesem Jahr an. "Aramco war ein Teil des Reformprogramms. Die anderen Teile schreiten ziemlich gut voran", sagte der zuständige IWF-Experte Tim Callen am Freitag nach Beratungen mit der Regierung des Königreichs.

Der IWF gehe bei seinen Projektionen davon aus, dass sich das Wirtschaftswachstum im Nicht-Öl-Sektor ...

