Der stellvertretende Notenbankchef Wilkins sagte in dieser Woche, dass weitere Zinserhöhungen durchaus auf der Agenda stehen. Zugleich betonte er aber, dass Kanada sehr hoch verschuldet sei. Die Wirtschaft reagiert also sensibler auf potenzielle zinspolitische Entscheidungen, so Tim Riddell, Marktanalyst bei der australischen Westpac. Wichtige Zitate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...