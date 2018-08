Die Rede des Fed-Chefs Powell hat sich an den US-Börsen bemerkbar gemacht. Er sprach sich für eine behutsame Zinserhöhung aus.

Fed-Chef Jerome Powell hat am Freitag die New Yorker Börsen mit dem Festhalten an seinem Zinskurs zum Wochenschluss beruhigt. Der S&P-Index und der Nasdaq-Index erklommen frische Rekordhochs. Powell sprach sich ungeachtet der Kritik von Präsident Donald Trump für eine Fortsetzung des bisherigen Kurses der behutsamen Zinserhöhungen aus.

Die Wirtschaft zeige sich stark und die Inflation liege nahe beim Zwei-Prozent-Ziel der Notenbank, sagte Powell auf der Notenbank-Konferenz in Jackson Hole im Bundesstaat Wyoming. "Wenn das starke Wachstum bei Einkommen und Arbeitsplätzen anhält, werden weitere graduelle Anhebungen der Zielspanne für die Leitzinsen wahrscheinlich angemessen sein." An den US-Börsen wird nach wie vor für September mit der nächsten Anhebung gerechnet.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte bis zum frühen Nachmittag in New ...

