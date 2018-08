Freiburg (ots) - Es kann nicht verwundern, dass sich viele Italiener von Europa im Stich gelassen fühlen und kein Verständnis für den Dauerstreit um eine gerechte Flüchtlingsverteilung aufbringen. Das rechtfertigt aber nicht, wie sich Italiens Regierung jetzt aufführt. Dass einer wie der italienische Vizepremier und Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio der EU in Erpressermanier droht, passt ins Bild einer immer dilettantischer und unberechenbarer auftretenden Regierung. Die Lösung der Flüchtlingsfrage wird er so nicht voranbringen. http://mehr.bz/khs196g



