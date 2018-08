Mainz (ots) -



"Guten Abend, hier ist Berlin ...", so begrüßte Dieter Thomas Heck von Januar 1969 bis Dezember 1984 seine Zuschauer mehr als 180 Mal zu einer Kultsendung der ZDF-Unterhaltung, der "Hitparade". Der Showmaster, Moderator, Schauspieler, Produzent und Manager starb am Freitag, 24. August 2018, im Alter von 80 Jahren.



ZDF-Intendant Thomas Bellut: "Dieter Thomas Heck war viele Jahre das Gesicht der ZDF-Unterhaltung. Wir verdanken ihm viel. Von den späten 60er Jahren an hat er das Bild des ZDF maßgeblich mitgeprägt. Nicht nur die 'Hitparade' sondern viele weitere Showprogramme des Senders hat er moderiert, Benefiz-Galas wie 'Die Super-Hitparade' oder 'Melodien für Millionen' wären ohne sein Engagement undenkbar gewesen."



Programmdirektor Norbert Himmler ergänzt: "Dieter Thomas Heck hat über Jahrzehnte die Showprogramme des ZDF geprägt. Seine Liebe galt der deutschsprachigen Musik, vor allem dem Schlager. Er hatte ein großes Herz für den Nachwuchs und engagierte sich sehr für karitative Zwecke. Ein großer Entertainer hat die Bühne endgültig verlassen."



Mit der Moderation der Sendung "Das große Los" übernahm Heck von 1996 an die zuvor von Wim Thoelke geprägte Show für die "Aktion Mensch", damals "Aktion Sorgenkind". Zu Hecks erfolgreichen Sendungen im ZDF zählen weiter unter anderem die Quizshow "Die Pyramide", die Reihe "Das ist ihr Leben" und die Gala "Die Goldene Stimmgabel", die er bis 2007 moderierte. Als Schauspieler bleibt er vor allem in Wolfgang Menges "Millionenspiel", aber auch in vielen Serien, wie zum Beispiel "Die Rosenheim-Cops", und in "Traumschiff"-Folgen in Erinnerung. Das ZDF ehrte ihn 1999 für 30 Jahre Fernsehkarriere und verabschiedete ihn in im Dezember 2007 anlässlich seines 70. Geburtstags mit einer großen Gala.



