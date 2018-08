John McCain bricht die Chemotherapie zur Behandlung eines aggressiven Hirntumors ab.

Der republikanische Senator John McCain bricht seine medizinische Behandlung ab. McCain, bei dem vor einem Jahr eine besonders aggressive Form von Gehirnkrebs diagnostiziert worden war, habe die Erwartungen seiner Überlebensdauer bereits übertroffen, teilte seine Familie am Freitag mit. Das Fortschreiten der Krankheit und sein Alter von 81 Jahren hätten ihn veranlasst, die Chemotherapie zu beenden. "Mit seiner bekannten Willensstärke hat er nun entschieden, die medizinische Behandlung nicht fortzusetzen", heißt es in der Erklärung der Familie weiter. McCain vertritt den Bundesstaat Arizona seit Jahrzehnten im US-Kongress und war einer der einflussreichsten Vertreter der Neocons. Er war der Anführer jener Hardliner, die auf militärische und verdeckte Operationen zur Durchsetzung politischer Interessen in aller Welt setzten. Der Politiker, der während des Vietnamkriegs über fünf Jahre in Gefangenschaft geriet, war 2008 als Präsidentschaftskandidat der Republikaner ...

