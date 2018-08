Düsseldorf (ots) - Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) hat in der von ihrer Partei angestoßenen Renten-Debatte Warnungen vor steigenden Beiträgen zurückgewiesen. "Prognosen über einen solch langen Zeitraum sind immer schwierig, weil man nicht alle Entwicklungen vorhersehen kann", sagte Barley der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "Beispielsweise die Zuwanderung nach Deutschland birgt für unsere älter werdende Gesellschaft enorme Chancen", so die SPD-Politikerin. Man brauche ein gut gemachtes Einwanderungsgesetz, um gezielt jüngere Fachkräfte nach Deutschland zu holen. "Das entspannt auch das Verhältnis von Beitragszahlern und Rentnern", sagte Barley. Sie sei froh, dass die Union dem Drängen der SPD bei diesem Thema endlich nachgegeben habe. Einen Generationenkonflikt sieht sie nicht, auch wenn das Rentenniveau nach Plänen von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) auch für die Zeit nach 2025 stabil gehalten werden soll. "Finanzielle Sicherheit nach dem Berufsleben geht doch alle an, egal in welchem Alter", sagte Barley. Deswegen dürfe man bei der Rentendebatte auch nicht die Generationen gegeneinander ausspielen. "Auch junge Menschen haben ein Interesse, dass unser Rentensystem stabil bleibt", sagte die SPD-Politikerin.



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621