Porsche will mit dem Taycan ein Elektro-Auto auf das gesamte technologische Know-How zurückgreifen.

Porsche will ab dem nächsten Jahr mit seinem Elektroauto "Taycan" in Serie gehen. Es handelt sich dabei um die Endversion der Konzeptstudie "Mission E". Der neue Stromer ist ein Viertürer mit über 600 PS, der in weniger als 3,5 Sekunden von null auf 100 kommt, mit Breitreifen ausgerüstet ist (vorne 21 Zoll, hinten 22 Zoll) und über eine Spitzengeschwindigkeit von mehr als 250 Stundenkilometern verfügt. Der Taycan (zu Deutsch: lebhaftes junges Pferd) ist Porsches zweitsportlichstes Modell nach dem

