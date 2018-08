Die Rendite ist wichtig für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens - das lässt sich nicht leugnen. Allerdings sehen wir in vielen Fällen Unternehmen, die bei Weitem nicht profitabel sind, und doch steigen ihre Aktienkurse weiter an. So hat Tesla (WKN:A1CX3T) beachtliche Kursgewinne erzielt, obwohl das Unternehmen im Jahresvergleich tief in die roten Zahlen geriet. Und auch Marihuana-Aktien haben im letzten Jahr einen ungeheuren Lauf gehabt, da das Versprechen starker Wachstumschancen genug gewesen ist, um die Investoren zum Kaufen zu bewegen. Für Value-Investoren ist eine der beliebtesten Messgrößen zur Beurteilung eines Unternehmens das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das Problem ist, dass ein Unternehmen ...

