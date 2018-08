Viele Anleger investieren lieber in Fonds statt in Einzelwerte, weil sie nicht genau wissen, wie sie einzelne Aktien auswählen sollen. Vielen Menschen fehlt es aber auch schlichtweg an Zeit, um einzelne Aktien auszuwählen und sie zu überwachen. Für diejenigen bieten sich oft Fonds an, weil sie einem viel Arbeit ersparen können. Aber es gibt auch hier jede Menge Fallstricke. Hier erfährst du, auf was du alles bei der Fondsanlage achten solltest. Welche Fondsarten gibt es? Grundsätzlich kannst du zwischen den Publikumsfonds und Exchange Traded Funds (ETFs) unterscheiden. Publikumsfonds existieren schon sehr lange und viele Jahrzehnte gab es zu ihnen keine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...