Die US-Bürger konsumieren viel und sparen wenig. Das hat negative Folgen für die gesamte Volkswirtschaft. Wie die Regierung versucht, Abhilfe zu schaffen.

Amerikaner konsumieren viel und sparen wenig. Dieser Eindruck hat sich international seit dem Börsenboom der Neunzigerjahre verfestigt. Und tatsächlich: Blickt man auf die Entwicklung der Sparquote, also das Verhältnis der Ersparnisse zu den verfügbaren Einkommen der Bürger, so erkennt man einen deutlichen Abwärtstrend. Lag die Sparquote der Amerikaner zwischen 1960 und 1980 im Schnitt noch zwischen elf und zwölf Prozent, so hat sie sich seither auf nur noch 6,8 Prozent nahezu halbiert.

Für die Volkswirtschaft ist Sparen wichtig. Denn es bedeutet Konsumverzicht und macht Ressourcen für Investitionen, etwa den Bau von Fabriken und Anlagen, verfügbar. Der erhöhte Kapitalstock steigert die Produktivität und den Wohlstand der Menschen.

Die Ursache für den säkularen Abwärtstrend der Sparquote ist unklar. Eine plausible Erklärung könnte sein, dass die Menschen im arbeitsfähigen Alter es nicht länger für erforderlich halten, für das Alter vorzusorgen. Sie vertrauen in die staatlichen Sozialprogramme. Diese wurden bereits in den 1930er Jahren ins Leben gerufen. In den 1960er und 1970er Jahren fürchteten manche Beobachter, die Programme könnten am Widerstand der konservativen Opposition scheitern. Doch als dem Programm 1982 das Geld auszugehen drohte, rettete es ausgerechnet der konservative Präsident Ronald Reagan. Seither ist klar, dass die Leistungen der Sozialversicherungen auch in Zukunft zur Verfügung stehen ...

