Die Canopy Growth Aktie setzt zum Ende der Woche hin ihren Schub nach oben fort. Mehrere positive Nachrichten haben die Cannabis-Branche und einzelne Werte zuletzt positiv beeinflusst. So hat die Provinz Ontario, anders als zuvor geplant, den freien Verkauf von Cannabis über Einzelhändler erlaubt. Canopy Growth ist nach Produktionskapazität der größte Player der Branche und dürfte davon deutlich profitieren. Constellation Brands, ein US-Spirituosenproduzent, kündigte an, 4 Mrd. US Dollar in Canopy ... (Kai Rademacher)

