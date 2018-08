Nun könnte es für den Dax (ISIN: DE0008469008), den MDax (ISIN: DE0008467416), den TecDax (ISIN: DE0007203275) ) und auch den FMCI-Finanztrends-Mittelstands-Champions-Index kurzfristig etwas enger werden. Die Diskussion an den Finanzmärkten dreht sich vor allem um Signale aus den USA. So hatte US-Präsident Trump angekündigt, bei einer möglichen Amtsenthebung ab November (wenn die Kongresswahlen in den USA stattfinden, bei denen die Demokraten die Mehrheit erreichen könnten) würden die Finanzmärkte ... (Robert Sasse)

