von Sonja Funke, €uro am Sonntag "Die Sicherheitsbewertung von Glyphosat hat sich seit dem Zeitpunkt der Übernahme nicht verändert", sagte Bayer-Chef Werner Baumann in einer Telefonkonferenz. Ab 2022 rechnet er durch Einsparungen aus dem Deal weiter mit jährlichen Beiträgen zum Ergebnis in Höhe von 1,2 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...