25. August 2018

In der Nacht auf Samstag kam es bei den Renovationsobjekten am Bahnhofplatz in Zürich zu einem Brand

Die beiden sich im Umbau befindlichen und leer stehenden Liegenschaften am Bahnhofplatz 1 und Bahnhofquai 9/11/15 wurden durch einen Grossbrand massiv beschädigt.

Um ca. 2 Uhr nachts brach in der Liegenschaft am Bahnhofplatz 1 ein Feuer aus, welches sich rasch auf das Nachbargebäude am Bahnhofquai 9/11/15 ausbreitete. Polizei und Feuerwehr standen im Grosseinsatz. Um ca. 4 Uhr war das Feuer weitgehend unter Kontrolle. Zurzeit werden die Gebäude gesichert. Die Brandursache ist noch unklar. Weitere Untersuchungen werden durch die polizeilichen Behörden vorgenommen. Ein Polizist erlitt ein Hörtrauma, ansonsten gab es glücklicherweise keinen Personenschaden.

PSP Swiss Property wird zu gegebener Zeit über weitere Erkenntnisse und das weitere Vorgehen beim Renovationsprojekt am Bahnhofplatz informieren. Im Vordergrund stehen diesbezüglich bautechnische Abklärungen. PSP Swiss Property bedankt sich bei Schutz und Rettung Zürich sowie der Polizei für ihren höchst professionellen und wirkungsvollen Einsatz.

