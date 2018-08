Die Geldflut und Niedrigzinsen haben die Schulden weltweit steigen lassen. Nun können die Zentralbanken die Zinsen kaum noch anheben, ohne staatliche und private Schuldner in Bedrängnis zu bringen - ein Teufelskreis.

Jackson Hole ist ein wildwest-romantischer Ort im US-Bundesstaat Wyoming. Jedes Jahr im August treffen sich dort die führenden Notenbanker der Welt. In diesen Tagen haben sie sich wieder dort eingefunden. In einem abgelegenen Hotel, eingerahmt von der imposanten Kulisse der Rocky Mountains, debattieren sie über die Lage der Weltfinanzmärkte. Die Gegend, ein Eldorado für Skifahrer und Mountainbiker, hat ihren Namen dem Pelzhändler und Fallensteller David Jackson zu verdanken, der dort Anfang des 19. Jahrhunderts lebte. Das In-die-Falle-Tappen gehört daher nicht nur zur Historie des Ortes. Sondern ist heute auch ein Sinnbild für die Situation, in der sich die Notenbanken befinden. Wie Otter, Biber und Mäuse sitzen sie derzeit in der Falle. Mit dem Unterschied, dass sie sich selbst auf den Leim gegangen sind.

Die Notenbanken haben mit ihren aggressiven Zinssenkungen in den vergangenen Jahren die Kosten für das Schuldenmachen weltweit gedrückt. Staaten, Unternehmen und private Haushalte haben sich mit billigen Krediten eingedeckt. Zehn Jahre nach dem Ausbruch der Finanzkrise, die im Kern eine Schuldenkrise war, hat der weltweite Schuldenstand einen neuen Rekordstand erreicht: 164 Billionen Dollar, das ist mehr als das Doppelte der weltweiten Wirtschaftsleistung. Rechnet man die Schulden des Finanzsektors (Banken und Versicherungen) hinzu, liegt die globale Schuldenquote sogar bei 318 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP).

Kredit ohne Deckung

Die Schuldenberge, die sich in Amerika, Europa, China und Japan auftürmen, bestimmen mittlerweile das Handeln der Zentralbanken, auch wenn diese das öffentlich nicht zugeben. Denn in einer Welt voller Schulden lassen sich die Zinsen kaum noch anheben, ohne Regierungen, Unternehmen und Bürger an den Rand des Konkurses zu treiben. Niedrigzinsen haben eine " sich selbst verstärkende Wirkung", sagt Claudio Borio, Chefökonom der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel. Sie verleiten die Menschen dazu, noch mehr Schulden aufzunehmen. Das wiederum zwingt die Zentralbanken, die Zinsen weiterhin niedrig zu halten, damit der Schuldendienst finanzierbar bleibt. Borio wähnt die Notenbanken ...

