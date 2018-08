Die letzte Woche verlief für den DAX insgesamt recht positiv. Zwar stürzte der Index Anfang der Woche noch spürbar ab, konnte sich davon in den folgenden Tagen aber erfolgreich erholen. Insgesamt ist über die letzten fünf Tage ein Zugewinn in Höhe von 1,7 Prozent zu verzeichnen. Zu verdanken ist das nach Ansicht von Experten unter anderem der Tatsache, dass die Wirtschaft trotz drohender Krisen derzeit in den wichtigsten Märkten noch gut läuft.

Dass die Gewinne im Index nicht noch höher ausfielen, ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...