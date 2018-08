Wie Biofrontera kürzlich mitteilte, hat das Unternehmen sich das U.S. Department of Veterans Affairs als Kunden sichern können. In den gesamten USA soll Biofrontera jetzt sein Flaggschiff-Produkt Ameluz an Einrichtungen des Veteranenministeriums verteilen. Ein erster Auftrag ist laut aktuellen Berichten schon eingetroffen, der Wert soll sich dabei auf rund 450.000 USD belaufen.

Solche Kunden hat natürlich jedes Unternehmen gern, da sie äußerst zahlungskräftig sind und in der Regel regelmäßig ... (Robert Sasse)

