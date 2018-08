Das Amtsgericht München hat die Insolvenzverfahren gegen die Münchner P&R-Gesellschaften eröffnet. Seit Jahren wurden keine Container angeschafft, für die Anleger viel Geld zahlten.

Eigentlich finden in der Münchner Olympiahalle Sport-, Musik und andere Großevents statt. Am 17. und 18. Oktober treffen sich dort allerdings bis zu 54.000 Anleger, die Container bei dem Grünwalder Anbieter P&R gekauft haben. Wie bei einem Sportevent wird es emotional hoch her gehen. Denn die Containerkäufer wurden offenbar seit langem betrogen, wie die als Insolvenzverwalter bestellten Rechtsanwälte Dr. Michael Jaffé und Dr. Philip Heinke in einer Pressemitteilung erklärten: "Tatsächlich zeigen die vorläufigen Ergebnisse der Untersuchungen, dass die deutschen Gesellschaften offensichtlich über viele Jahre hinweg Verträge mit Anlegern über Container geschlossen haben, die es de facto nie gegeben hat und die auch nicht angeschafft wurden. Vielmehr wurden die neu eingeworbenen Gelder dazu genutzt, laufende Verbindlichkeiten aus Mietzahlungen und Rückkäufen gegenüber Altanlegern zu begleichen." In einfache Worte übersetzt bedeutet dies, dass offenbar ein ...

