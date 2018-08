Berlin (ots) - Die Deutsche Bahn rückt von ihrer Idee ab, atonale Musik im Neuköllner S-Bahnhof Hermannstraße einzusetzen, um Drogendealer und Obdachlose zu vergraulen. Das entschied Berlins oberster Bahnhofsmanager Friedemann Keßler spontan am Freitagabend, nachdem er an der Hermannstraße ein Protestkonzert gegen das Musikkonzept besucht hatte.



Der Verein Initiative Neue Musik Berlin hatte den Probelauf für atonale Musik organisiert. Und neben rund 300 Zuschauern war auch Bahnhofschef Keßler da. Der lauschte rund eine Stunde den verschiedenen Musikern, die dort live atonale Musik spielten. Im Gespräch mit Organisatorin Lisa Benjes versicherte Keßler anschließend: "Wir nehmen Abstand von der Idee, atonale Musik in diesem Zusammenhang zu verwenden."



An seinem Plan, den Bahnhof mit überdimensionierten Aufklebern in Umweltoptik zu verschönern, hält Keßler aber fest. Und auch das Thema Geräusche ist für ihn noch nicht endgültig vom Tisch. Aber eben nicht mit atonaler Musik, sondern eher mit Naturgeräuschen.



