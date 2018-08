Der deutsche Arbeitsmarkt wird immer internationaler: Für den aktuellen Jobboom sind mehrheitlich Ausländer verantwortlich. Auch deshalb drängen Unternehmen auf ein möglichst liberales Zuwanderungsgesetz.

Als seine Eltern Mitte der Achtzigerjahre von Hamburg zurück in die ghanaische Hauptstadt Accra zogen, war Kingsley Ampaw noch nicht geboren. Doch über Deutschland sprach die Familie immer wieder - und deshalb wollte Ampaw auch einmal in dieses ferne Land reisen, in dem alles so ordentlich sein und es im Winter kalt werden sollte. "Mit Mitte 20 konnte ich mir meinen Traum erfüllen", sagt er. Nach seinem Bachelorabschluss an einer Universität in Ghana bewarb er sich um einen Masterstudienplatz in Deutschland. Viele kopierte Dokumente und ein Gespräch in der Botschaft später stand seinem Umzug nach Heilbronn nichts mehr im Weg.

Das war 2012. Weil Kingsley Ampaw direkt nach dem Studium einen Praktikumsplatz und dann rasch einen festen Job fand, wurde sein Visum immer wieder verlängert. Im vergangenen Jahr bekam der Marketingexperte eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Seit dem Frühjahr arbeitet er bei Urban Sports Club, einem Berliner Start-up, das Kunden per Abonnement die Nutzung zahlreicher Sportangebote ermöglicht.

Die Firma ist in den vergangenen Monaten stark gewachsen. Sie beschäftigt 116 Mitarbeiter, dreimal so viele wie vor einem Jahr. Gut ein Viertel der Neueingestellten kommt aus dem Ausland, eine Hälfte davon aus anderen EU-Staaten, die andere aus aller Welt. "Unsere ausländischen Mitarbeiter bringen nicht nur Vielfalt in die Teams und erleichtern uns die internationale Expansion", sagt Mitgründer Moritz Kreppel, "wir könnten ohne sie auch nicht so schnell wachsen."

Aber wie repräsentativ für Deutschland ist schon ein Berliner Start-up? Die Antwort lautet: Repräsentativer, als man vielleicht denkt. Der deutsche Arbeitsmarkt ist europäisch, international, überraschend weltoffen. Seit Monaten verfestigt sich der Trend, dass vor allem Menschen mit ausländischem Pass den Jobboom befeuern. Bislang unveröffentlichte Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zeigen: 52 Prozent der rund 750.000 Menschen, die zwischen Mai 2017 und Mai 2018 eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufgenommen haben, kommen aus dem Ausland.

Davon stammt ein Fünftel aus osteuropäischen EU-Ländern wie Polen, Rumänien und Kroatien, sieben Prozent der Menschen kommen vom Balkan, aus Russland oder aus der Ukraine. Drei Prozent der Neueingestellten haben einen griechischen, spanischen, portugiesischen oder italienischen Pass. Etwa jeder Achte ist aus einem Land außerhalb Europas nach Deutschland gekommen, von wo viele Asylsuchende stammen, beispielsweise aus Syrien oder Eritrea.

Fast 33 Millionen Menschen in der Bundesrepublik verfügen über einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz - so viele wie noch nie. Zwar sind noch immer fast 90 Prozent der Beschäftigten Deutsche, aber der Trend ist eindeutig: Arbeitnehmer mit ausländischem Pass werden für die Firmen immer wichtiger. Die Zahlen sind auch ein weiterer Beleg, dass die Bundesrepublik seit Jahrzehnten ein Einwanderungsland ist - so sehr das manch ein Politiker auch immer noch bezweifeln mag. Von wenigen Jahren abgesehen, wanderten stets mehr Menschen ein als aus. Auch deshalb ist ein Zuwanderungsgesetz, das diesen Namen verdient, überfällig.

Immerhin hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nun erste Eckpunkte für eine bessere Steuerung der Einwanderung formuliert. Bis zum Jahresende will die große Koalition das Gesetz verabschieden - und damit das kaum zu durchschauende Dickicht der bestehenden Regelungen lichten. Dann würde nicht nur die Asyl- von der Arbeitsmigration getrennt. Es gäbe auch klare Spielregeln: Jeder Ausländer, der sich für einen Job in der Bundesrepublik interessiert, könnte seine Chancen ausloten. Und Unternehmer, die dringend Stellen besetzen müssen, könnten weltweit auf Werbetour gehen.

Unternehmen machen Druck

Die Wirtschaft sieht in Seehofers Plänen einen ersten Schritt in die richtige Richtung, fordert aber mehr Klarheit: "Die Zuwanderung von Fachkräften muss praktikabel und ohne bürokratische Hürden erfolgen können", sagt Achim Dercks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags. Immerhin: Der Fokus auf die Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte sei richtig gesetzt. "Angesichts des dramatischen demografischen Wandels können wir bislang viel zu wenige ausländische Fachkräfte anwerben", sagt ebenfalls Reinhold von Eben-Worlée, Chef des Verbands Die Familienunternehmer.

Die Firmen machen auch Druck, weil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...