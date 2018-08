Die Pflegedirektorin der Charité, Judith Heepe, über ihre Rekrutierung von Mitarbeitern in aller Welt.

WirtschaftsWoche: Frau Heepe, warum reisen Sie persönlich nach Albanien und Mexiko, um Pfleger für die Charité zu gewinnen?Judith Heepe: Wir wollen Fachkräfte aus Ländern holen, in denen gut ausgebildete Pfleger nach Jobs suchen - also nicht vor Ort gebraucht werden. In beiden Ländern arbeiten wir mit Ausbildungseinrichtungen zusammen. Und es ist mir wichtig, die Situation selbst anzuschauen. Ich war anfangs erstaunt, wie viele Pfleger gerade in Albanien in Internetcafés ...

Den vollständigen Artikel lesen ...