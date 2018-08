Die deutsche Automobilindustrie in der Rohstoff-Falle "Noch ist es nicht zu spät" - VW-Chef Diess beklagt die große Abhängigkeit in der Batteriezellentechnik von den AsiatenLesen Sie im folgenden Link den Standpunkt der DGWA: "Die deutsche Automobilindustrie in der Rohstoff-Falle" Auf dem diesjährigen BDI-Rohstoffkongress wurde im Rahmen einer Podiumsdiskussion zum Thema Rohstoffeinkauf von der Vertreterin eines großen süddeutschen Automobilherstellers zum Besten gegeben, dass man dort "seit über 120 Jahren Rohstoffe einkaufe, somit genau wisse was man tue, aufgrund der schieren Größe sowieso in einer sehr souveränen Situation sei und die gesamte Angebots- und Nachfragesituation [von Batteriemetallen] daher...

Den vollständigen Artikel lesen ...